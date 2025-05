Moncada conferma: "Il Milan Futuro giocherà in Serie D"

Geoffrey Moncada, Direttore Tecnico rossonero, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Roma-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del dirigente francese:

Sul Milan Futuro in Serie D:

“Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori. Abbiamo avuto sette giocatori che hanno giocato in Serie A col Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento. È il primo anno, l’importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D”.