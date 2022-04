Mondellini (C&F): "Con il nuovo FFP la UEFA è andata incontro ai grandi club"

MilanNews.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, ha parlato ai microfoni di Sky del nuovo regolamento finanziario deciso dalla UEFA spiegando cosa cambierà nel panorama europeo: "E' un passaggio che avverrà in un triennio e che rivoluzionerà la finanzia del calcio. Con la spesa massima del 70% dei ricavi si va a modificare la regola del pareggio tra incassi e spese non virtuose: si arriverà al 70% con determinati passaggi. Prima 90% come limite di spesa per l'anno prossimo, poi 80 e infine 70% al termine del triennio. La cosa interessante è che la Superlega tanto vituperata poneva al 55% questa barriera: la UEFA è andata incontro alle grandi squadre e porta una discussione su una certa chiusura oligarchica ad alto livello. I club italiani saranno quelli che dovranno lavorare più di tutti: soltanto l'Atalanta rientrerebbe in questo fatidico 70%, il Milan ci va poco sopra. Per i manager italiani dunque ci sarà grande lavoro da fare per incrementare le entrate. Ci sarà un maggior controllo dei debiti, la prima tappa sarà saldare i debiti che hanno già: le sanzioni arriveranno anche a punizioni nel termini di punti e di esclusione di determinati giocatori. La sensazione è che sia stata la risposta a quel forte mal di pancia che è stato la Superlega, per quanto mal organizzata ma anche dall'esigenza di calmierare il costo dei procuratori, che è diventato molto rilevante".