Mondiale femminile, l'Australia batte il Brasile: domani l'Italia può diventare capolista del girone

Si è giocata oggi la prima partita della seconda giornata del gruppo C, tra Australia e Brasile. A sorpresa la formazione australiana si è imposta sulle sudamericane, con il risultato di 3-2. Grazie ai tre punti conquistati oggi, la squadra oceanica raggiunge proprio il Brasile e l'Italia, con una partita in meno, in testa alla classifica del girone. Le azzurre scenderanno in campo domani contro la Giamaica, con l'occasione di guadagnare la momentanea testa del girone solitaria e di mettere un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

CLASSIFICA

Brasile 3

Italia 3

Australia 3

Giamaica 0