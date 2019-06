Dopo l'Italia, vincente contro l'Australia, in Francia sono scese in campo le ragazze di Brasile e Giamaica per concludere la prima giornata del gruppo C. Il match si è chiuso con la vittoria per 3-0 della formazione sudamericana, grazie alla tripletta di Cristiane, che ora è in testa alla classifica del girone in virtù della differenza reti.