Mondiale per club: sorteggiato il calendario della competizione

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Manca solo la regina del continente sudamericano, ossia la vincente della Coppa Libertadores (i brasiliani di Palmeiras e Santos si troveranno di fronte il 30 prossimo al Maracana di Rio de Jaineiro), poi il lotto delle squadre che parteciperanno al Mondiale per club 2020 è completo. Oggi a Zurigo è stato sorteggiato il calendario del torneo iridato per club, che si disputerà dal 4 all'11 febbraio, in Qatar, sede dei Mondiali di calcio 2022. Alla manifestazione hanno deciso di rinunciare i neozelandesi dell'Auckland City, a causa della pandemia e della successiva quarantena obbligatoria stabilita dalle autorità 'kiwi'. La decisione è stata resa nota dalla stessa Fifa, che ha ricevuto comunicazione dal club neozelandese. Pertanto, l'Al Duhail debutterà ai quarti e non più al primo turno, che dunque salta per forfait della squadra oceanica. Questo il programma. - 4 febbraio: Tigres-Ulsan Hyundai FC Al Duhail-Al Alhy SC - 7 febbraio (semifinale): Vincente Coppa Liberadores-vincente Tigres/Ulsan Hyundai FC - 8 febbraio (semifinale): Bayern Monaco-vincente Al Duhail/Al Alhy SC - 11 febbraio: finale. (ANSA).