Mondiale U20, Boban presente alla premiazione dell'Ucraina

Si è concluso oggi il Mondiale U20, vinto dall'Ucraina che in finale a Lodz, in Polonia, ha battuto la Corea del Sud per 3-1 grazie alla doppietta di Supriaha e un gol di Tsitaishvili. Alla premiazione della formazione ucraina era presente anche Boban, da poco ufficializzato come chief football officier del Milan. Quella odierna è stata probabilmente l'ultima uscita del croato in vesti di dirigente FIFA prima di dedicarsi ai colori rossoneri.