Domani sera alle 21 è in programma Italia-Brasile, gara valida per l'ultima partita del Girone C del Mondiale Femminle. In mezzo al campo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sarà una grande sfida tra due giocatrici del Milan, cioè l'azzurra Manuela Giugliano e la verdeora Thaisa.