Mondiali, Giroud insegue Henry: il record è a due gol di distanza

Olivier Giroud, che parteciperà ai Mondiali in Qatar con la Francia, oltre agli obiettivi di squadra insegue anche quelli personali. Il bomber rossonero con 49 reti in Nazionale è a sole due lunghezze dal record all-time detenuto da Thierry Henry che si è fermato a 51. Il Mondiale può essere la giusta occasione per agganciare Titì in testa a questa speciale classifica. Lo riporta il Corriere dello Sport.