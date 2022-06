Mondiali, OMS: "Totale fiducia in misure anti-Covid del Qatar"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - GINEVRA, 28 GIU - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha espresso "totale fiducia" a proposito delle misure che saranno messe in atto dal Qatar per gestire con successo i rischi associati al Covid-19 durante i prossimi Mondiali (21 novembre-18 dicembre). Secondo Michael Ryan, Direttore Esecutivo per le Emergenze Sanitarie dell'OMS , non c'è motivo di ritenere che i rischi di pandemia siano maggiori per questa competizione rispetto ad altri grandi eventi che si sono svolti in sicurezza negli ultimi mesi. "Riunioni di massa adeguatamente gestite e pianificate possono andare avanti in sicurezza - ha spiegato sulla pagina Facebook dell'OMS -. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità del Qatar su questo punto, e se necessario diamo loro consigli su come organizzare questa Coppa del Mondo in tutta sicurezza. Le autorità sanitarie pubbliche del Qatar sono state molto coinvolte nella gestione dei rischi per la salute pubblica nel contesto della Mondiali. In totale saranno venduti due milioni di biglietti per il Mondiale in Qatar. Un altro milione è destinato agli sponsor e alla Fifa. La capitale del Qatar, Doha, che conta 2,4 milioni di abitanti, si prepara all'afflusso di tifosi di calcio da tutto il mondo per assistere alla competizione che riunirà 32 squadre e che prenderà il via il 21 novembre. (ANSA).