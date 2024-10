Monte ingaggi 2024/2025, la classifica: Milan dietro a Inter e Juventus

Tra le big Europee c'è chi intende spendere alte cifre per guadagnarsi Top Player, chi invece ha scelto negli anni una via più conservativa. Contro le potenze del calcio mondiale, quali Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City è difficile fare un paragone equilibrato. Ma quali sono i club con il monte ingaggi più alto in Europa?

Fra le top 20 società europee che spendono di più per gli ingaggi nella stagione 2024/2025 ci sono quattro italiane: questo il dato riportato da Calcio&Finanza.

Dati in milioni di euro

Real Madrid 271 milioni

Bayern Monaco 270 milioni

Man.City 237 milioni

Man.United 212 milioni

PSG 208 milioni

Arsenal 206 milioni

Chelsea 204 milioni

Barcellona 196 milioni

Liverpool 150 milioni

Inter 142 milioni

Atletico Madrid 130 milioni

Tottenham 123 milioni

Juventus 118 milioni

Milan 108 milioni

Aston Villa 107 milioni

Borussia D. 104 milioni

Lipsia 101 milioni

Roma 96 milioni

Fenerbahce 92 milioni

Crystal P. 90 milioni