Montella a Giampaolo: "Io ho trovato un club fantastico, spero possa trovarlo anche lui"

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Montella ha detto la sua su Giampaolo: "In Italia un episodio determina il giudizio e le sorti di un allenatore. Bisogna farci l'abitudine, non dobbiamo essere turbati. Oggi tocca a me, domani a un altro. L'importante è avere società forti che ti fanno lavorare con serenità. Io ho trovato un club fantastico, quando giocavamo bene all'inizio e non vincevamo. Mi auguro che anche lui possa trovare un club altrettanto fantastico".