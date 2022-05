Montella: "Certo che vedrò Milan-Fiorentina, sarà una sfida tostissima"

MilanNews.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vincenzo Montella, ex allenatore di Milan e Fiorentina oggi all'Adana Demirspor, è intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" soffermandosi anche sulla gara in programma oggi alle 15 tra Milan e Fiorentina: "Certo che vedrò Milan-Fiorentina e non solo perché sono due mie squadre. Nello spazio libero che mi lascia l’Adana seguo tutti i campionati. Sarà una sfida tostissima, contro la rivelazione del campionato che arriva da due ko ma ha qualità e intensità".