Montella: "Ibra è un grande professionista, sa come gestirsi e sa farsi sentire ancora"

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan oggi all'Adana Demirspor, è intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" soffermandosi anche sul possibile ritiro a fine stagione di Zlatan Ibrahimovic: "Impossibile dare consigli, io ho smesso quando avevo ancora un anno di contratto... Dipende da quello che ti dice il corpo e da quanto la testa sia disponibile al sacrificio. Ibra è un grande professionista, sa come gestirsi e in campo sa farsi sentire ancora".