Montella su Roma-Milan: "Peseranno emotività, sorte e come la prepareranno gli allenatori"

Tra due giorni torneranno in campo Roma e Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: i rossoneri hanno l'obbligo di tentare la rimonta dopo lo 0-1 dell'andata giocata a San Siro giovedì scorso. Per presentare la sfida la Gazzetta dello Sport ha pensato di intervistare un doppio ex della sfida come Vincenzo Montella. L'aeroplanino è stato giocatore e poi allenatore giallorosso ma ha anche avuto un'esperienza importante sulla panchina rossonera, risultando come uno degli allenatori migliori dell'era intercorsa tra Allegri e Pioli.

Le parole di Montella su cosa si aspetta dalla gara tra Roma e Milan di giovedì: "Si affrontano due squadre in grande condizione, che arrivano da ottimi risultati e che possono schierare grandi stelle. Sarà apertissima, peseranno l’emotività, un pizzico di buona sorte e il modo in cui i due allenatori la prepareranno. La compattezza sarà fondamentale, è così che la Roma si è imposta all’andata".