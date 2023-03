Montella: "Tutti gli allenatori che sono andati avanti in coppa hanno fatto un grandissimo lavoro"

MilanNews.it

Vincenzo Montella, ex allenatore rossonero e oggi tecnico dell'Adana Demirspor, ha parlato a Sky Sport delle italiane nelle coppe europee in questa stagione: “Tutti gli allenatori che sono avanti in coppa hanno fatto un grandissimo lavoro. Inutile citarli… Spalletti, Pioli, anche Italiano che è andato avanti in Conference. Per la Juve, essendo abituata, era un po’ più semplice. La Roma di nuovo è a giocarsi l’accesso alle semifinali.