Montemurro alla vigilia di Juve-Milan: "Massimo rispetto per le rossonere. Su Ganz..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, Joe Montemurro, tecnico delle bianconere, ha parlato così della partita: "Sono stati giorni difficili, ma siamo qui per fare la miglior prestazione in questo torneo. Il gruppo è insieme ed abbiamo preparato questa gara abbastanza bene. Dobbiamo avere il massimo rispetto per le rossonere, sono una squadra organizzata e con un allenatore che non è solo un grande ex calciatore, ma che sta facendo bene e mette bene la squadra in campo".