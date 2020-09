Montero: "Oggi l'Atalanta è al livello di Milan, Juve e Inter"

Intervenuto a Sky, Paolo Montero ha parlato del percorso dell'Atalanta e di un paragone con le big: "Mi colpisce la crescita a livello societario: quando sono arrivato a Bergamo avevano due campi a Zingonia, oggi sono al livello di Milan, Juventus o Inter. E si vede in campo. Di Percassi posso parlare perché mi ha portato lui in Italia. Quando sono arrivato, per un punto non siamo arrivati in Coppa UEFA. Ora si merita tutto questo, perché sanno fare calcio per bene".