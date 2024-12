Montolivo: "Dopo quattro mesi Fonseca non ha ancora trovato un equilibrio giusto nella squadra..."

vedi letture

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato a Sky del momento di Fonseca e come arriva alla sfida di questa sera contro l'Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni:

"La classifica in Serie A non è soddisfacente, in Champions League invece va un po’ meglio. Fonseca ad oggi, dopo quattro mesi, non ha ancora trovato un equilibrio giusto nella squadra. Non ha creato subito feeling con i giocatori più importanti. Poi oggi è in totale emergenza, giudicarlo dalla partita di oggi sarebbe un po’ ingeneroso…