Montolivo, senza un'offerta intrigante potrebbe anche decidere di ritirarsi

Con un messaggio piuttosto polemico, ieri Riccardo Montolivo ha saluto il Milan visto che il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato. Per quanto riguarda il suo futuro, secondo Tuttosport, se nelle prossime settimane non dovessero arrivare offerte intriganti, l'ex capitano rossonero potrebbe anche decidere di ritirarsi e lasciare il calcio giocato.