Monumento Pulisic, su Instagram esulta così: "È speciale!"

Il Milan soffre ma vince una partita importantissima contro l'Udinese grazie alla rete, siglata nel corso del primo tempo da Samuel Chukwueze. Per il nigeriano, questo è il primo gol stagionale e il quarto in totale con la maglia del Milan. L'assist? Ancora una volta da parrte di Pulisic, sempre decisivo e in forma in questo avvio di stagione.

I numeri di Pulisic

Finora l'americano è stato totalmente l'uomo in più dei ragazzi di Fonseca, per atteggiamento e classe in campo e fuori. Attualmente vanta in stagione 6 reti e 3 assist. Monumento.

