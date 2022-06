Monza, Andrea Ranocchia primo colpo di mercato per la Serie A

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Andrea Ranocchia è il primo colpo del Monza in Serie A. Il club brianzolo ha infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter: l'ex capitano nerazzurro martedì svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà alla società promossa in A per la prima volta nella sua storia. (ANSA).