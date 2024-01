Monza, Colombo: "Tornare al Milan? Sarebbe un sogno"

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan che è in prestito al Monza, era presente ieri a Milano alla presentazione del film "Chi segna vince". A margine dell'evento, il giovane centravanti ha commentato così a calciomercato.com l'arrivo nel club brianzolo di Daniel Maldini, anche lui in prestito dal club rossonero: "Al Monza porta qualità, giocate, poi per me spero anche tanti assist e tante occasioni in più".

Colombo ha poi parlato anche del Milan e dei suoi progetti per il futuro: "Tornare al Milan? E' un sogno nel cassetto. Ci ho passato tutta la mia vita, sarebbe il coronamento di qualcosa che porto avanti da tantissimi anni".