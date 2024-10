Monza, infortunio per Daniel Maldini

(ANSA) - MONZA, 20 OTT - Daniel Maldini non figura tra i convocati del Monza per la trasferta di lunedì sera a Verona. Il fantasista biancorosso si è infortunato nel corso dell'allenamento di domenica: Maldini, reduce dalla sua prima convocazione in Nazionale, sarà costretto a saltare la sfida del Bentegodi a causa di una contusione alla spalla. (ANSA).