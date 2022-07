Monza, Marcelo e Dani Alves si propongono: no di Galliani

MilanNews.it

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi sappiamo che vuole puntare in grande costruendo una rosa all’altezza per la Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex AD del Milan si è trovato calciatori del calibro di Marcelo e Dani Alves fra le mani. Infatti i due terzini brasiliani si sono proposti al club brianzolo, che però è orientato più su giovani calciatori italiani piuttosto che sull’usato sicuro. Al momento dunque il Monza non ha intenzione di ingaggiare né Marcelo e né Dani Alves. Settimana prossima invece Galliani incontrerà il Napoli per cercare di chiudere l’affare Andrea Petagna.