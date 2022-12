Monza, Pablo Mari torna in campo due mesi dopo l'accoltellamento

MilanNews.it

Ritorno in campo per Pablo Mari, calciatore del Monza accoltellato lo scorso 28 ottobre in un centro commerciale ad Assago. Il difensore spagnolo, nel corso dell'amichevole vinta 2-1 contro il Lione, è subentrato al posto di Caldirola al 78' indossando anche la fascia di capitano. Un piccolo passo in avanti per l'ex Arsenal dopo il gravissimo episodio vissuto due mesi fa.