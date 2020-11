Monza, sogno Musacchio: in caso di promozione Galliani si fionderà sull'argentino

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan a breve ci potrebbe essere anche Mateo Musacchio. Il difensore argentino, reduce da un lungo infortunio, è in scadenza di contratto nel 2021 e non ha ancora discusso il proprio rinnovo con i rossoneri. Secondo quanto riporta Serie B News, tra le squadre interessate figura il Monza. In caso di promozione, infatti, Galliani potrebbe aggiudicarsi l'argentino a parametro zero.