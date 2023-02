Morace: "Calcio femminile in espansione, ma serve più sviluppo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Carolina Morace, ex ct dell'Italia Femminile ed ex giocatrice, ha parlato durante il corso di formazione Politiche Strategiche delle società calcistiche organizzato durante il calciomercato a Roma, parlando del movimento del calcio femminile: "È un gioco in espansione, ma per poter ottenere qualche altro risultato importante serve ancora maggior sviluppo, senza affidarsi alla casualità, perché il caso - e lo abbiamo visto - non esiste. Negli ultimi anni sono emerse tante ragazze giovani, non sono ancora esplose, ma ce ne sono alcune che possono arrivare, e anni fa non succedeva: il professionismo è stato un buon passo, ma servono poi anche dei main sponsor come accade in Inghilterra, Paese che, come altri europei, è maggiormente scelto da calciatrici importanti, perché comunque gli sponsor fanno la differenza: ti permettono di offrire qualcosa in più. Poi si può pensare ai diritti tv, ma anche in questo caso: la RAI non ha i diritti del calcio maschile, non sarebbe stato il caso acquistasse quelli del femminile?".

Poi prosegue: "All'Europeo è vero che la Francia era molto più forte, ma secondo me l'Italia è stata condizionata anche dagli stadi pieni: se giochi con 3mila, 5mila persone, non è come giocare come con 50mila. Oggi reputiamo un traguardo avere alle gare del femminile 5mila persone, ma non è proprio nulla, quelle c'erano quando giocavo io, ed era molti anni fa. Iniziamo a porci come obiettivo, con sforzo, almeno 20mila presenti allo stadio".