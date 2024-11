Morata a Sky: "Prestazione seria, non bisogna sparare i fuochi. Leao è nettamente più forte di tutti noi"

Splendido Milan al Santiago Bernabeu. I rossoneri di Paulo Fonseca hanno vinto meritatamente sul campo dei Campioni d'Europa con un 3-1 senza appello, maturato grazie ai gol di Thiaw, Morata e Reijnders. Super prestazione di tutta la squadra sia difensivamente che offensivamente e classifica di Champions League che ora assume tutt'altra faccia. Al termine della gara ai microfoni di Sky Sport il centravanti rossonero Alvaro Morata ha fornito il suo punto di vista sulla sfida.

Sulla partita che entra nella storia: "Quello che ho detto prima ai ragazzi: partita importante soprattutto per noi e po per i tifosi e la società. Dovevamo lottare come leoni: abbiamo fatto una grande partita, una prestazione seria. Abbiamo avuto momenti di lucidità e di sofferenza"

Su come cambia la consapevolezza: "Rimaniamo sulla stessa linea, non bisogna sparare i fuochi d'artificio. Importante per essere consapevoli dell'imnportanza che ha vincere qua"

Sulla sua soddisfazione personale: "Emozione giusta. A 400km da qua la gente sta passando un inferno. Sono orgoglioso della mia squadra e mi spiace non poter essere nella mai terra ad aiutare"

Su Rafa Leao: "Noi non abbiamo mai avuto dubbi. Anche lui deve essere consapevole che può fare la storia del calcio: è nettamente più forte di tutti noi":