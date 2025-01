Morata ammonito, salterà la Juve. Marelli: "Non si è sottratto al tackle, corretto il giallo"

vedi letture

Giallo pesante per Alvaro Morata nel corso della partita contro il Como. Lo spagnolo è stato sanzionato per un intervento su Diao sebbene su di lui ci sia stata in precedenza una spinta da parte di Goldaniga che gli ha fatto perdere l'equilibrio. L'attaccante del Milan era diffidato e pertanto salterà la sfida contro la Juventus del 18 gennaio.

Sulla dinamica dell'azione è intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli: "C'è stata una spinta su Morata ma è vero che non si è sottratto al tackle, pertanto l'ammonizione è corretta per l'imprudenza".