Morata-Conceiçao, nessuna tensione all’intervallo per il cambio

Alvaro Morata non ha avuto alcuno screzio con Sergio Conceiçao nel corso dell’intervallo di Dinamo Zagabria-Milan. L’attaccante spagnolo, di certo deluso per il risultato maturato nel primo tempo e per non aver dato un contributo incisivo, è stato scelto dall’allenatore milanista come colui da sacrificare sull’altare del nuovo assetto tattico che andava ridisegnato a causa dell’espulsione di Yunus Musah che ha lasciato il Milan in dieci uomini. Al posto di Morata è entrato Samuel Chukwueze e Alvaro, quando Conceiçao gli ha comunicato la sua scelta, ha accettato la situazione comprendendone la genesi.

Ciò che è certo è che tutti si aspettano di più da Morata, probabilmente anche lui stesso, e la partita di domenica sera contro l’Inter sarà un nuovo banco di prova per il numero 7 rossonero, che nei prossimi allenamenti punterà a mantenere la sua titolarità in attesa di capire se vi saranno sviluppi sul mercato legati a Santiago Gimenez del Feyenoord. Ma tra Morata e Conceiçao non sono volati gli stracci nell’intervallo.