Morata contro il Torino: bilancio positivo per lo spagnolo contro i granata

Domani contro il Torino ci sarà l'esordio ufficiale non solo di Paulo Fonseca, ma anche di Alvaro Morata con la maglia del Milan. L'attaccante spagnolo, arrivato dall'Atletico Madrid per 13 milioni di euro, cifra corrispondente alla sua clausola rescissoria, ha già giocato 45' in rossonero in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, ma contro i granata la posta in palio è completamente diversa.

Non ci sarà una coppa bensì i primi 3 punti della stagione, con Morata che ha tutta l'intenzione di conquistarli così come il Milan, partecipando, perché no, con un gol casomai. Quando vede granata, comunque, l'attaccante spagnolo risponde sempre molto positivamente, ed i numeri registrati nel corso dei suoi anni alla Juventus lo dimostrano.

Oltre al non aver perso praticamente mai, se non in una sola occasione, più precisamente nella stagione 14/15, Morata contro il Torino ha vinto quattro volte sulle 7 partite giocate, mettendo a referto anche due gol ed un assist.