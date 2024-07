Morata-Day: in attesa di vederlo segnare in rossonero, questi i suoi numeri in Serie A

vedi letture

E' il Morata-Day e questa notizia riempie, finalmente di gioia la quotidianità dei tifosi rossoneri in questa estate finora, al di là dell'affare Morata, povera di ufficialità e colpi di mercato. L'arrivo dello spagnolo a Milano rappresenta un ottimo mix di esperienza e carisma con il capitano della Nazionale Spagnola, fresca di vittoria nell'ultimo Europeo tedesco, pronto a mettersi a disposizione per Fonseca e compagni. L'ex punta di Chelsea e Atletico ha vestito anche la maglia bianconera della Juventus, risultando decisivo contro il Milan durante le sue positive stagioni a Torino. I numeri di Morata in Serie A, in attesa di vederlo con la maglia milanista:

Morata e tutti i gol in Serie A: i numeri

2014/15: 8 gol, 5 assist, 6 cartellini gialli e 1 cartellino rosso in 29 partite.

2015/16: 7 gol, 7 assist, 6 cartellini gialli in 34 partite.

2020/21: 11 gol, 9 assist, 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso in 32 partite.

2021/22: 9 gol, 7 assist, 5 cartellini in 35 partite.