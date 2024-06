Morata e i segnali all'Italia. Ma lo chiama Mou dalla Turchia

Dalla Turchia prende piede la notizia del Fenerbahçe forte su Alvaro Morata. L'attaccante è in uscita dall'Atlético Madrid nonostante un contratto fino al 2026. La clausola rescissoria dell'attaccante spagnolo fa gola, essendo di 12 milioni di euro. L'edizione online di Fanatik fa sapere che per convincere il giocatore, il club è pronto a offrire un ingaggio superiore ai 4.5 milioni di euro, l'equivalente di quello che attualmente percepisce Edin Dzeko, giocatore in uscita dopo l'arrivo di José Mourinho.

Nei giorni scorsi Morata ha mandato un messaggio d'amore all'Italia, dove ha giocato per 4 anni in due parentesi differenti, sempre alla Juventus: la prima dal 2014 al 2016 e la seconda dal 2020 al 2022. Dopo la partita di Euro 204 contro gli azzurri ha dichiarato: "Se tornerò in Italia? La verità è che non lo so. In vacanza di sicuro perché vengo sempre, è un posto bellissimo: la mia seconda casa".