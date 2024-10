Morata e quel dato che lo incorona come il miglior attaccante della Serie A

Fino a questo momento Alvaro Morata ha messo a segno solo due gol con la maglia del Milan, all'esordio assoluto contro il Torino e prima della scorsa sosta per le Nazionali contro il Lecce. Lo spagnolo non è mai stato un goleador in carriera, ma come si mettere al servizio lui per squadra ed allenatore, nessun altro attaccante.

Non a caso Alvaro Morata è sotto il punto di vista difensivo il miglior centravanti della Serie A. Basandoci su una serie di dati che sono stati svelati ieri sera nel corso del consueto appuntamento con il programma di Sky Sport, 'Il Club', il numero 7 del Milan è primo in italia per azione difensive, di pressing, riaggressioni e palle recuperate.

Questo dato porta ovviamente ad una conseguenza, che lo penalizza sotto porta. Infatti Morata è solo il 16esimo centravanti per tocchi in area di tutto il campionato.