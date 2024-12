Morata ed Abraham a secco: insieme hanno segnato la metà dei gol di Retegui

Salutato Olivier Giroud, il Milan ha messo a disposizione di Paulo Fonseca non uno, bensì due nuovi attaccanti: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Di meglio, a quelle cifre, il Diavolo non poteva trovare sul mercato, peccato però che la teoria del "vale quanto costi" de La Gazzetta dello Sport ha un fondamento in questo caso.

I due attaccanti non stanno infatti rendendo secondo le aspettative, come d'altronde confermano anche i dati. In campionato, infatti, Morata ed Abraham hanno segnato insieme tanto quanto fatto dal solo Retegui. Entrambi fino a questo momento hanno contributo troppo poco alla causa rossonera, nonostante i loro compiti non si limitino solo a quelli di rifinitura. C'è però bisogno anche dei loro gol per ripartire una volta e per tutte, ma il fatto che Fonseca stia con assiduità puntando anche sul giovane Camarda è tutto un dire.