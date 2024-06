Morata non ha ancora deciso il suo futuro: "Non so dire se resterò all'Atletico Madrid"

vedi letture

Il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da scrivere. Impegnato come assoluto protagonista a Euro2024 con la sua Spagna, l'attaccante è come spesso capita nel mirino di diversi club italiani. Nel recente passato fra le altre erano state Milan, Juventus e Roma a sondare il terreno con l'Atletico Madrid per il centravanti, senza tuttavia trovare la quadra.

Ora la situazione potrebbe essere diversa, col giocatore che tramite El Chiringuito ha così commentato la sua situazione: "Non so ancora se resterò all'Atletico. Ho ricevuto messaggi da tantissime persone del club in questi giorni, ma non da Simeone. Lo conosco molto bene, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato per dirmelo", ha spiegato Morata.