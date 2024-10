Morata pronto a tornare: due gol alla Fiorentina nelle ultime due al Franchi

Alvaro Morata è già diventato pedina insostituibile del Milan. Quando lo spagnolo è entrato in campo contro il Bayer Leverkusen, i rossoneri hanno cambiato volto: non sarà stato sicuramente l'unico interruttore ad aver acceso il Milan ma sicuramente ha portato movimento e freschezza là davanti. E sono caratteristiche che ha portato in generale a tutta la squadra da quando è arrivato e, unite a queste, anche una grande leadership e abnegazione che coinvolge tutti i compagni di squadra.

Dopo i problemi muscolari che lo avevano bloccato sia contro il Lecce (a gara in corso) che in Germania (dall'inizio), contro la Fiorentina Morata sarà titolare con ogni probabilità. Il centravanti spagnolo sarà nuovamente schierato accanto ad Abraham, già fido compagno di reparto. Dalla sua anche i precedenti: nelle ultime due gare al Franchi giocate contro la Fiorentina il numero 7 rossonero è sempre andato a segno.