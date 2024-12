Morata ritrova il gol dopo oltre due mesi. Voto 6.5 per tutti i quotidiani

Il Milan vince e convince contro l'Empoli nella nebbia di San Siro. Per la prima volta in stagione i rossoneri hanno giocato da squadra, dimostrando un equilibrio che mai prima d'ora in stagione avevano mostrato. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Alvaro Morata:

La Gazzetta dello Sport 6.5: "Parte forte: un bel tiro e il gol che sblocca la gara. Poi si incarta e si sfainca, ma il peso sul risultato resta".

Il Corriere dello Sport 6.5: "Pungolato alla vigilia del match per la mancanza di gol, si riscatta subito. Arriva la rete dopo due mesi di digiuno in campionato. Gesto tecnico splendido dello spagnolo".

Tuttosport 6.5: "Svaria, ma si fa trovare di più in area, tant'è che ritrova il gol in campionato dopo due mesi con un destro preciso all'angolino".

Il Corriere della Sera 6.5: "Olè Alvarito: torna al gol in campionato dopo oltre due mesi. C'è poco da fare, lì deve stare, in area, vicino alla porta. Il torero sta nell'arena, non nel parcheggio".

La Repubblica 6.5

LA PAGELLA DI MORATA A CURA DI MILANNEWS.IT

MORATA 6.5: interrompe il digiuno in campionato dopo due mesi con un bel gol che fa anche alzare la nebbia che si deposita su San Siro. Si muove tanto, aiuta anche fin troppo in fase di ripiegamento, ma la sua presenza offensiva è fondamentale.