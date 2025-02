Morata saluta: "Grazie a tutti. Il Milan è una società incredibile"

Alvaro Morata saluta il Milan dopo appena sei mesi. Il centravanti spagnolo, che non è riuscito ad accendersi nella prima parte di stagione in rossonero, si trasferisce in prestito al Galatasary. Oggi il calciatore è arrivato a Istanbul dove è stato accolto da tantissimi tifosi che lo aspettavano da ieri sera. In attesa dell'ufficialità, Morata ha salutato il club attraverso le storie Instagram con il seguente messaggio: "Grazie per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia. Il Milan è una società incredibile e lo è ancora di più la gente che ci lavora. Grazie a tutti".