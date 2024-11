Morata scende ad allenarsi con la squadra: il video social della Spagna

vedi letture

C'erano diversi dubbi e polemiche su come sarebbe stato gestito Alvaro Morata dalla Spagna in questa sosta. Il centravanti rossonero dopo la stupenda prestazione di Madrid è rimasto vittima di un trauma cranico dopo uno scontro in allenamento con Pavlovic e questo lo ha costretto non solo a passare una notte in ospedale ma anche a saltare la trasferta di Cagliari. Ciononostante, il CT de la Fuente lo ha inserito tra i convocati per le prossime due gare di Nations League.

E se ieri Morata non è sceso in campo ad allenarsi con la squadra (se non per il minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragica alluvione di Valencia e dintorni), oggi in un video pubblicato direttamente dall'account X della Nazionale Campione d'Europa, il numero 7 del Milan compare vestito in tenuta da allenamento mentre scende in campo con i suoi compagni. Da capire se giocherà la prima partita con la Danimarca, in programma venerdì. Il secondo impegno, invece, è fissato per lunedì contro la Svizzera.