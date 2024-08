Morata si presenta in conferenza stampa: dove seguire l'evento

Alvaro Morata si presenta in conferenza stampa. Dopo essere arrivato nella serata di ieri a Milano, accolto da diversi tifosi che gli hanno dedicato cori, si sono concessi foto e hanno ricevuto autografi, oggi lo spagnolo vive il suo primo giorno da rossonero. Dopo la notte passata al Centro Sportivo di Milanello, questa mattina il capitano della Spagna ha effettuato alcuni test fisici sui campi di Carnago e ora si sposterà a Casa Milan per la conferenza stampa di presentazione.

L'orario della conferenza è alle 12 e l'evento si potrà seguire sia su Milan TV che su DAZN sempre tramite il canale tematico rossonero ceh viene trasmesso sulla piattaforma di streaming. La conferenza potrete seguirla anche sottoforma di live testuale su MilanNews.it. In generale vi accompagneremo in tutta la prima giornata di Morata a Milano: dopo pranzo infatti, per le 18, lo spagnolo è atteso al nuovo Flagship Store di via Dante, in centro, per incontrare i tifosi.