Moretto: "Massimo Calvelli, da luglio in RedBird, ricoprirà un ruolo un po' più in vista"

Moretto: "Massimo Calvelli, da luglio in RedBird, ricoprirà un ruolo un po' più in vista"MilanNews.it
Oggi alle 19:20News
di Manuel Del Vecchio

Novità a livello dirigenziale a stretto giro di posta per quanto riguarda il Milan: ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

"Volevo fare un nome. Tra poco ci sarà questo nuovo CdA, tra poco verranno ridefinite queste posizioni interne a livello di organigramma. Vi posso dire che Massimo Calvelli, che ha ricoperto il ruolo di AD dell’ATB per diverso tempo, è entrato da luglio a far parte del mondo RedBird e da quanto mi risulta comunque avrà sempre più potere, o comunque ricoprirà un ruolo un po’ più in vista rispetto al ruolo ricoperto fino ad ora".