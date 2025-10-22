F. Galli su Gabbia: "Va dato merito a questo ragazzo che si è costruito da sè con l'impegno e la determinazione"
Filippo Galli, ex difensore rossonero, intervenuto a Radio Tv Serie A, ha commentato così il gesto di Matteo Gabbia in Milan-Fiorentina che ha bloccato Rafael Leao mentre si stava togliendo la maglia dopo la rete del 2-1 su rigore: "E' un gesto da leader, da capitano, da giocatore concentrato su quello che sta succedendo. Gabbia è una persona così, è un ragazzo che è stato sempre molto attento. Ha un carattere forte, ha sempre espresso con fermezza il suo pensiero.
Va dato merito a questo ragazzo che si è costruito da sè con l'impegno e la determinazione. Il talento è anche il saper lavorare ogni giorno per migliorare negli allenamenti e ovviamente nelle partite. Dobbiamo dargli atto di questa continua crescita e di questa professionalità che non è da tutti. Spesso viene data per scontata, ma posso immaginare le difficoltà che ha dovuto attraversare per arrivare fino a questo punto. Sicuramente non ha avuto a volte la giusta fiducia".
