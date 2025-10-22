Impallomeni critico: "È di una mediocrità questo campionato che fa spavento..."

Il Milan di Allegri vince 2-1 contro la Fiorentina nell'ultimo turno di Serie A, conquistando con merito la vetta della classifica. I rossoneri, dopo stagioni complicate sembrano (speriamo) aver trovato finalmente la giusta quadra e struttura tecnico-tattica in campo e non. Venerdì sera però ecco il nuovo test Pisa, con l'ex Gilardino in disperato bisogno di punti salvezza.

Di questo e molto altro ne ha parlato così Stefano Impallomeni. Questo un estratto delle sue parole:

Sulla lotta scudetto

"Ad oggi tra le prime cinque la più forte è l'Inter ma si capisce poco, è tutto in divenire. E' di una mediocrità questo campionato che fa spavento. E' un primato meritato comunque quello del Milan, ma l'Inter potenzialmente è la più forte. Ha vinto a Roma soffrendo, come fanno le grandi. Si è vista una squadra di rango però".

Una Serie A scarsa

"Critichiamo la Juve che non vince da un mese ma è a 4 punti dalla vetta. E' incredibile, è un campionato che assomiglia alla Serie B. Vedo omologazione tattica, non si vedono più idee".