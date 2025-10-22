Moretto: "Galliani-Milan, non si è ancora arrivati alle firme. Il dirigente ha anche una proposta dalla FIFA"
MilanNews.it
Il Milan e Galliani non sono ancora arrivati ad un accordo totale per quanto riguarda il ritorno in rossonero del dirigente, che al momento ha anche un'altra offerta sul tavolo. Ne parla Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue parole:
“C’è il nome di Galliani, sono mesi che ne parliamo ma è da settimane che non lo citiamo più, nel senso che la situazione con il Milan resta in piedi ma non si è ancora arrivati al punto finale delle firme e di una definizione reale di ruolo per Galliani in questo Milan. I contatti tra le parti sono costanti e continui. Galliani ha anche un’altra proposta sul tavolo che arriva dalla FIFA. È una figura corteggiata, vedremo poi come si svilupperà il tema”.
Pubblicità
News
Moretto: "Galliani-Milan, non si è ancora arrivati alle firme. Il dirigente ha anche una proposta dalla FIFA"
Ventola: "Leao non può giocare da prima punta. Voglio vedere quando Allegri avrà la rosa al completo..."
Come un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macignodi Carlo Pellegatti
Le più lette
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Antonio VitielloIl Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?
Pietro MazzaraIl rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
Andrea LongoniUna strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com