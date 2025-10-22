Moretto: "Galliani-Milan, non si è ancora arrivati alle firme. Il dirigente ha anche una proposta dalla FIFA"

Il Milan e Galliani non sono ancora arrivati ad un accordo totale per quanto riguarda il ritorno in rossonero del dirigente, che al momento ha anche un'altra offerta sul tavolo. Ne parla Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue parole:

“C’è il nome di Galliani, sono mesi che ne parliamo ma è da settimane che non lo citiamo più, nel senso che la situazione con il Milan resta in piedi ma non si è ancora arrivati al punto finale delle firme e di una definizione reale di ruolo per Galliani in questo Milan. I contatti tra le parti sono costanti e continui. Galliani ha anche un’altra proposta sul tavolo che arriva dalla FIFA. È una figura corteggiata, vedremo poi come si svilupperà il tema”.