Classifica Champions League: le italiane restano a rischio. Prossimo turno (quasi) decisivo

di Antonello Gioia

LA CLASSIFICA 

1. Arsenal – 18 (6)
2. Bayern – 15 (6)
3. PSG – 13 (6)
4. Manchester City – 13 (6)
5. Atalanta – 13 (6)
6. Inter – 12 (6)
7. Real Madrid – 12 (6)
8. Atl. Madrid – 12 (6)

9. Liverpool – 12 (6)
10. Dortmund – 11 (6)
11. Tottenham – 11 (6)                                                                                                                                                                                                           12. 12. Newcastle – 10 (6)
13. Chelsea – 10 (6)
14. Sporting – 10 (6)
15. Barcellona – 10 (6)
16. Marsiglia – 9 (6)
17. Juventus – 9 (6)
18. Galatasaray – 9 (6)
19. Monaco – 9 (6)
20. Leverkusen – 9 (6)
21. PSV – 8 (6)
22. Qarabag – 7 (6)
23. Napoli –  7 (6)                                                                                                                                                                                                                            24. FC Copenhagen – 7 (6)

25. Benfica – 6 (6)
26. Pafos – 6 (6)
27. Royale Union SG – 6 (6)
28. Ath. Bilbao – 5 (6)
29. Olympiakos – 5 (6)
30. Francoforte – 4 (6)
31. Club Brugge – 4 (6)
32. Bodo/Glimt – 3 (6)
33. Slavia Praga – 3 (6)                                                                                                                                                                                                                   34. Ajax – 3 (6)
35. Villarreal – 1 (6)
36. Kairat Almaty – 1 (6) 