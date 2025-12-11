MN - Lautaro non si espone: “Campionato molto equilibrato. Inter livello straordinario”

vedi letture

Durante la cerimonia dei Gazzetta Sports Award, organizzata quest'anno all'Aditorium Fiera Milano, ha parlato il capitano e attaccante dell'Inter Lautaro Martinez in merito al suo passato e alla sua carriera. Infine ha risposto anche alle domande in merito allo scudetto e ai suoi due compagni di reparto Bonny e Pio Esposito. Queste le sue parole:



“È importante ciò che sono riuscito a fare, con il lavoro e con il sacrifico. Da piccolo ho vissuto momenti difficili e la mia famiglia mi è stata vicina. Io ogni volta che gioco corro per loro e per rendere felice un popolo che è sempre con noi. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni. La crescita la vediamo. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato tantissima energia. Qualche risultato non è andato dalla nostra parte, ma è importante continuare a fare ciò che stiamo facendo. Abbiamo portato l’Inter ad un livello straordinario”.

Napoli e Milan rivali Scudetto? “C’è anche la Roma perché ha un allenatore che mi piace come lavora. Il campionato è molto equilibrato. Dobbiamo restare lì”

Su Bonny e Pio “Pio lo consociamo dalle giovanili, veniva spesso ad allenarsi con noi. È italiano, quindi lasciatelo tranquillo: è intelligente, lavora, quindi darà tanto a noi e alla Nazionale. Bonny ha grandissima forza e ci dà una grande mano. Avere giocatori così è molto importante per noi”

