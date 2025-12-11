Gli arbitri per la 15esima giornata di Serie A: un esordiente per il Milan
Si riportano di seguito le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di Serie A:
LECCE – PISA Venerdì 12/12 h. 20.45
SACCHI J.L.
CECCONI – GIUGGIOLI
IV: DIONISI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAIRETTO
TORINO – CREMONESE Sabato 13/12 h. 15.00
MARINELLI
MASTRODONATO – PISTARELLI
IV: TURRINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
PARMA – LAZIO Sabato 13/12 h. 18.00
MARCHETTI (foto)
ROSSI C. – TRINCHIERI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: VOLPI
ATALANTA – CAGLIARI Sabato 13/12 h. 20.45
DI MARCO
MONDIN – MINIUTTI
IV: MUCERA
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
MILAN – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MELI – ALASSIO
IV: CHIFFI
VAR: PRONTERA
AVAR: MARESCA
FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00
COLOMBO
BACCINI – PERROTTI
IV: PICCININI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA
UDINESE – NAPOLI h. 15.00
SOZZA
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: BONACINA
VAR: GHERSINI
AVAR: MANGANIELLO
GENOA – INTER h. 18.00
DOVERI
ROSSI M. – BERCIGLI
IV: FOURNEAU
VAR: CAMPLONE
AVAR: ABISSO
BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – MORO
IV: ZUFFERLI
VAR: MARIANI
AVAR: DI BELLO
ROMA – COMO Lunedì 15/12 h. 20.45
FELICIANI
SCATRAGLI – PALERMO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA
LE ULTIME DA MILANELLO
Il Milan, dopo il giorno di pausa nella giornata di ieri concesso da Massimiliano Allegri all'indomani della vittoria in casa del Torino, ieri è tornato al lavoro a Milanello per preparare la sfida di San Siro di domenica 14 alle ore 12.30 contro il neopromosso Sassuolo di mister Fabio Grosso, una delle squadre che più stanno sorprendendo in questo avvio di stagione, valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non affrontano i neroverdi da due stagioni, quando vinsero in casa all'andata per 1-0 e pareggiarono 3-3 al ritorno al Mapei Stadium.
L'attenzione di tutti, in casa rossonera, è rivolta all'infermeria specialmente dopo l'infortunio di Rafael Leao e in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la cui semifinale si giocherà contro il Napoli tra otto giorni. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi Leao ha lavorato in palestra proseguendo nel suo lavoro di fisioterapia concordato con lo staff medico. Si è rivisto sul campo Santiago Gimenez, che si è allenato a parte ma ha ricominciato a correre: iniziata la riatletizzazione. Buone notizie da Athekame che si riavvicina al rientro in gruppo mentre Fofana anche oggi ha svolto una sessione personalizzata.
