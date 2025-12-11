Gli arbitri per la 15esima giornata di Serie A: un esordiente per il Milan

Si riportano di seguito le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di Serie A:

LECCE – PISA Venerdì 12/12 h. 20.45

SACCHI J.L.

CECCONI – GIUGGIOLI

IV: DIONISI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAIRETTO

TORINO – CREMONESE Sabato 13/12 h. 15.00

MARINELLI

MASTRODONATO – PISTARELLI

IV: TURRINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

PARMA – LAZIO Sabato 13/12 h. 18.00

MARCHETTI (foto)

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: VOLPI

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 13/12 h. 20.45

DI MARCO

MONDIN – MINIUTTI

IV: MUCERA

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

MILAN – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MELI – ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

COLOMBO

BACCINI – PERROTTI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: BONACINA

VAR: GHERSINI

AVAR: MANGANIELLO

GENOA – INTER h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – BERCIGLI

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV: ZUFFERLI

VAR: MARIANI

AVAR: DI BELLO

ROMA – COMO Lunedì 15/12 h. 20.45

FELICIANI

SCATRAGLI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIUA

LE ULTIME DA MILANELLO

Il Milan, dopo il giorno di pausa nella giornata di ieri concesso da Massimiliano Allegri all'indomani della vittoria in casa del Torino, ieri è tornato al lavoro a Milanello per preparare la sfida di San Siro di domenica 14 alle ore 12.30 contro il neopromosso Sassuolo di mister Fabio Grosso, una delle squadre che più stanno sorprendendo in questo avvio di stagione, valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non affrontano i neroverdi da due stagioni, quando vinsero in casa all'andata per 1-0 e pareggiarono 3-3 al ritorno al Mapei Stadium.

L'attenzione di tutti, in casa rossonera, è rivolta all'infermeria specialmente dopo l'infortunio di Rafael Leao e in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la cui semifinale si giocherà contro il Napoli tra otto giorni. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi Leao ha lavorato in palestra proseguendo nel suo lavoro di fisioterapia concordato con lo staff medico. Si è rivisto sul campo Santiago Gimenez, che si è allenato a parte ma ha ricominciato a correre: iniziata la riatletizzazione. Buone notizie da Athekame che si riavvicina al rientro in gruppo mentre Fofana anche oggi ha svolto una sessione personalizzata.