Allegri: "Quando vestiamo e facciamo parte di un come come il Milan bisogna avere rispetto ed essere orgogliosi"

In occasione della festa di Natale del settore giovanile del Milan che si è tenuta a San Siro, l'allenatore della prima squadra Massimiliano Allegri ha fatto un discorso ai piccoli campioni del domani dicendo:

"Il calcio è un meraviglioso sport che va fatto con grande passione, divertimento, ma soprattutto, dai più piccoli ai più grandi, il calcio è una scuola di vita, si sta all'interno di una squadra, ci sono delle regole, bisogna essere disciplinati. Questo a prescindere che uno diventi o meno calciatore. L'importante è avere dei sogni, degli obiettivi per fare il massimo. Quando vestiamo e facciamo parte di un club come il Milan, che è uno dei club più importanti al mondo, bisogna avere rispetto, essere educati ma soprattutto orgogliosi di rappresentare questo club".