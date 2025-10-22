live mn Breno-Milan Futuro (2-1): altra sconfitta per Oddo

vedi letture

Altri punti persi per il Milan Futuro di Oddo, che continua a collezionare prestazioni poco incoraggianti. Rossoneri poco qualitativi e lucudi, il Breno ha difeso sempre con facilità a parte una piccola sfuriata rossonera nel finale del primo tempo.

98' Nulla di fatto sul corner, triplice fischio. Breno batte Milan Futuro 2-1.

97' Corner per il Milan Futuro, probabilmente l'ultima occasione del match.

94' Sciocchezza plateale di Ibrahimovic che colpisce a palla lontana un avversario: l'arbitro lo grazia con un giallo ma ha rischiato il rosso. Si infiamma lo stadio.

93' Grande recupero di Vladimirov su Castelli da ultimo uomo: intervento risolutivo.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Valsecchi ci prova addirittura da centrocampo, facile per Torriani.

86' Si scaldano gli animi in campo, Lontani litiga con Bigolin: l'arbitro ammonisce entrambi.

84' Mancano sei minuti più recupero ed il Milan Futuro non riesce più a creare pericoli.

81' Ultimo cambio per il Milan Futuro: fuori Hodzic e dentro Braca.

77' Fase interlocutoria del match, rossoneri che non riescono ad attaccare con costanza.

74' Cambi per il Milan Futuro: fuori Eletu e dentro Ossola, fuori Sia e dentro Lontani, fuori Karaca e dentro Geroli.

73' Ammonito Cappelletti.

69' Altro errore folle di Torriani che regala palla agli avversari con un rinvio senza forza. Gli ospiti non approfittano dell'occasione ghiottissima a campo aperto servendo uno dei giocatori in fuorigioco.

66' Cambio per il Milan Futuro: esce Domnitei ed entra Borsani.

61' Tiro forte di Perina dal limite, Grasso in tuffo fa una gran parata. Il Milan Futuro spinge!

59' Cambi Breno: Lorini per Randazzo e Canonici per Senatore.

58' Infortunio per Tagliani, sembra un problema alla caviglia. Entra in campo lo staff del Breno.

55' Milan Futuro sceso in campo con un altro piglio in questa ripresa.

51' Cross teso di Sia dalla destra, non ci arriva nessuno. Poi ci prova Eletu da fuori, rimpallato. Milan Futuro che spinge.

48' Breno pericoloso con un tirocross da sinistra, attento Torriani in presa.

46' Comincia la ripresa, palla al Milan Futuro. Non ci sono cambi.

Prima frazione di gioco del Milan Futuro in chiaroscuro, con i rossoneri che vanno sotto di due gol prima di trovare la reazione finale. Malissimo Torriani e la difesa, ispirati Domnitei, Sia, Perina e Ibrahimovic: ma nella ripresa servirà tutt'altra attenzione.

46' Fine primo tempo dopo un minuto di recupero.

44' Ancora Domnitei vicino al pareggio su un cross da destra: il colpo di testa finisce alto.

43' Torriani ancora incerto su un tiro da lontanissimo: guanti-saponetta e pallone in angolo, col brivido.

42' Ammonito Oddo per proteste.

38' Milan Futuro ad un passo dal pareggio! Cross di Perina da destra e Domnitei va di testa a botta sicura: la palla sfiora il palo.

36' Palo del Breno! Colpo di testa e Torriani battuto, il legno strozza in gola l'urlo dei padroni di casa. Milan Futuro sempre disattento in difesa.

33' GOL DEL MILAN FUTURO! Contropiede rossonero, Ibrahimovic crossa a rientrare e trova Domnitei sul secondo palo che in spaccata insacca. 2-1

32' Ci prova Ibrahimovic da lontano: conclusione totalmente sconclusionata.

29' Primo tiro in porta del Milan Futuro con Domnitei che prova il diagonale sul primo palo: è attento Grasso.

26' Gol del Breno, Senatore. Follia del Milan Futuro che perde palla in difesa, gli avversari ne approfittano mettendo Senatore a tu per tu con Torriani: il numero 17 non sbaglia e la insacca sotto la traversa. Errore grave di Vladimirov. 2-0.

24' Gol del Breno, Torriani decisivo con la parata laser. Punizione di Valenti dai 30 metri ed il portiere rossonero rimane immobile. 1-0 Breno.

22' Bigolin prova la girata volante sugli sviluppi di un corner: palla lontana dalla porta difesa da Torriani.

19' Breno pericoloso in contropiede, difesa dei rossoneri altissima. Bisognerà fare attenzione a questa situazione durante il match.

15' Prima azione pericolosa del Milan: Dominitei mette in mezzo, Perina fa da boa e serve Sia, che tira a botta sicura: murato il numero 10 rossonero.

12' Partita molto bloccata, tanti errori tecnici da un lato e dall'altro: il manto erboso non aiuta di certo.

8' Prova Sia da fuori: tiro impreciso, alto.

6' Tiro da fuori di Valenti, Torriani blocca facilmente.

4' Scorribanda sulla destra del Breno, bravo Vladimirov a chiudere sul cross pericoloso degli avversari.

3' Cross di Perina da sinistra, impreciso.

2' Primi scambi del match, Milan Futuro in possesso.

1' Si comincia! Primo pallone per il Breno.

- Ingresso delle due squadre in campo: maglia bianca da trasferta per il Milan Futuro, divisa granata per il Breno.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Questo pomeriggio il Milan Futuro è ospite del Breno per il recupero della settima giornata di Serie D. Dopo la sconfitta del weekend contro il Caldiero Terme i rossoneri possono rimettersi subito in carreggiata e tornare nelle posizioni alte della classifica. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire l'andamento del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRENO: Grasso, Lorini, Tagliani, Valenti, Castelli, Valsecchi, Senatore, Bigolin, Papa, Barcella, Tosi. A disp.: Braga, Canonici, Randazzo, Servalli, Bezati, Pezzutti, Cretti, Berna, Baldella. All. Bersi

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Vladimirov, Karaca; Eletu, Hodzic; Perina, Ibrahimovic, Sia; Domnitei. A disp.: Bouyer, Borsani, Minotti, Perrucci, Geroli, Branca, Ossola, Magrassi, Lontani. All. Oddo

Arbitro: Cafaro di Alba-Bra